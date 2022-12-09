Корабель "Оріон" облетів Місяць і показав епічне відео зблизька

Корабель надіслав дуже чіткі зображення місячної поверхні

Апарат "Оріон", який є частиною місії "Артеміда" щодо повернення людства на Місяць, виконав своє завдання і вже повертається на Землю. Однак перед відльотом від супутника він встиг записати коротке відео, де показав красу місячних пейзажів.

Кадри оприлюднив у своєму Твіттері фанат космосу Джейсон Меджор. Судячи з усього, відео повернуто на 90 градусів, оскільки аерокосмічне агентство США NASA публікує відеозаписи в іншому, менш зручному для сприйняття, ракурсі.

На ролику можна побачити, як "Оріон" летить над поверхнею Місяця, показуючи її рівну сіру поверхню, поцятковану кратерами.

Крім того, Меджор підкреслив, що запис прискорений у 10 разів, а насправді корабель летів набагато повільніше.

У НАСА пізніше оприлюднили й окремі знімки, зняті космічним кораблем на камеру GoPro Hero 4. Фотографії вийшли дуже чіткими, якщо їх порівнювати з іншими апаратами.

Місяць в об’єктиві "Оріона"

Місячні пейзажі

Рівна поверхня поцяткована безліччю кратерів

Нагадаємо, амбітний проєкт "Артеміда" покликаний повернути людей на Місяць і в ідеалі має завершитися будівництвом там постійної бази, що мешкає. При цьому із запуском "Оріона" постійно виникали проблеми, через що його запуск кілька разів відкладали. Зрештою, це призвело до того, що корабель був запущений без екіпажу, а людей до Місяця відправлять не раніше 2024 року.