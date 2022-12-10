"Російський Starlink" зазнав фіаско: "Роскосмосу" не вистачило грошей

Супутники не можуть запустити через брак палива

Російський проєкт "Сфера", який по суті є наміром "наздогнати та перегнати" Starlink Ілона Маска, зазнав невдачі через брак коштів на пальне.

Як пише The Moscow Times, реалізація задуму щодо запуску 500 апаратів для оборонних та цивільних потреб зіткнулася з великими проблемами на тлі дефіциту ксенону.

Цей інертний газ використовується в супутниках як паливо для бортових двигунів.

"Необхідного для заправки ксенону на ринку немає", — розповів голова дослідницького конструкторського бюро "Факел" Геннадій Абраменков під час наради.

За його словами, дефіцит цього газу призвів до різкого зростання цін, що вплинуло на вартість реалізації проєкту загалом та окремих його елементів.

У "Факелі" підрахували, що для запуску "Сфери" необхідно 1000 балонів ксенону на суму в 35,4 мільярда рублів. Цієї суми у "Роскосмосу" не знайшлося, як і потрібних запасів газу.

З огляду на це керівництво росії вирішило урізати масштаби проекту із 500 супутників до 162.

У рамках проекту планувалося здійснити запуск супутників доступу до широкосмугового інтернету "Скіф", апарати зв’язку "Експрес" та інші космічні апарати, проте, схоже, цій задумці не судилося збутися.

Як повідомлялося раніше, апарат NASA "Оріон", запущений у рамках місії "Артеміда", перед відльотом у бік Землі записав відео, на якому показав Місяць зблизька.