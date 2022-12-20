"Маск реагирует быстро": Украина получит тысячи новых Starlink

С начала полномасштабной войны компания Маска передала более 22 тысяч терминалов спутникового интернета украинским гражданам

Бизнесмен Илон Маск, недавно попавший в громкий скандал, связанный с Украиной, все равно продолжает помогать нашей стране противостоять российской армии. Так, в ближайшие несколько месяцев количество спутниковых терминалов Starlink, помогающих иметь доступ к интернету даже в блэкаут, увеличится в нашей стране на больше, чем 10 тысяч единиц.

Такую информацию сообщает Bloomberg, ссылаясь на заявление министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова. Чиновник заявил, что часто лично контактирует с Илоном Маском насчет вопросов работы Starlink и всегда получает нужный отклик.

"SpaceX и Маск быстро реагируют на проблемы и помогают нам, — подчеркивает Федоров. — Маск заверил нас, что будет продолжать Украину. Он понимает ситуацию".

Большинство новых "тарелок-старлинков" еще не оформлены по контракту, но несколько европейских стран уже вызвались оплатить их использование украинцами. Михаил Федоров отказался назвать, кто именно предложил такую помощь, но подчеркнул, что больше Киев не сталкивается с финансовыми проблемами. Также он добавил, что в условиях регулярных ракетных ударов и последующих блэкаутов лучшей альтернативы, нежели спутниковая связь с помощью Starlink, нет.

Стоит отметить, что хотя спутниковые терминалы и продолжают работать на благо Украины, сам Илон Маск регулярно попадает в немилость у наших граждан. После покупки Twitter он регулярно становится центральным персонажей скандалов, в том числе и связанных с украинско-российской войной. Среди последних — запрет на регистрацию в соцсети с помощью номеров украинских мобильных операторов. При этом такую возможность для россиян Маск предоставить не забыл.

Добавим, что многие пользователи Twitter недовольны решениями Маска на посту главы компании настолько, что поддержали его увольнение.