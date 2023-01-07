Двотонний супутник NASA незабаром звалиться на Землю: чи є небезпека для людей

Супутник пробув на орбіті довгих 38 років

"Загиблий" супутник NASA найближчими днями увійде в атмосферу Землі, а деякі його частини, можливо, навіть зможуть досягти поверхні планети.

Як інформує AP, за підрахунками фахівців агентства подія має відбутися орієнтовно 9 січня о 1:40 за київським часом (8 січня 23:40 за Гринвічем) плюс-мінус 17 годин.

Йдеться про одного із трьох супутників програми Earth Radiation Budget Experiment (ERBS), який був виведений на орбіту далекого 1984 року, тобто в космосі він знаходиться довгих 38 років.

Завданням програми було вивчення того, як Земля поглинає та відбиває сонячну енергію. Спочатку очікувалося, що супутник пропрацює два роки, проте натомість він функціонував аж до 2005 року. З того часу він є шматком космічного сміття, вагою 2450 кілограмів, який повільно, але впевнено притягується гравітацією.

У NASA очікують, що після входження в атмосферу основна частина супутника згорить, проте є ймовірність, що його окремі шматки долетять до поверхні планети. Ризики того, що ці фрагменти завдадуть шкоди, оцінюються в 1 до 9400.

Супутник ERBS

Нагадаємо, внаслідок людської діяльності у космосі утворилося багато об’єктів, які можуть становити потенційну загрозу для наукових місій. Наприклад, у грудні МКС довелося робити терміновий маневр, щоб ухилитися від уламка російської ракети.