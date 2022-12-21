Насміяли навіть там: НАСА відмінило вихід астронавтів у космос через уламки російської ракети

Місію довелося скасувати в останній момент

Американське аерокосмічне відомство NASA в останній момент скасувало запланований вихід у космос через наближення російського космічного сміття до МКС.

Як інформує Space.com, на ранок 21 грудня було заплановано вихід у відкритий космос астронавтів Френка Рубіо та Джоша Кассади, які повинні були розмістити нові сонячні батареї, проте в останній момент із Землі надійшла команда про скасування місії.

У НАСА пояснили, що це було пов’язано із наближенням до станції уламків російської ракети "Союз" або "Зеніт", завширшки близько 3,5 метра.

Очікується, що ввечері 21 грудня цей об’єкт підійде до МКС на відстань 400 метрів, що є критичним значенням. Не виключається, що станції доведеться робити екстрений маневр, щоб уникнути зіткнення.

Таким чином, аерокосмічному агентству доведеться шукати іншу можливість для того, щоб відправити астронавтів у відкритий космос.

Як повідомлялося раніше, епопея з невдачами російського космічного корабля "Союз МС-22", пристикованого до МКС, продовжує набирати обертів. Після витоку охолоджуючої рідини, яка, на думку експертів, може взагалі вивести з ладу прилади літального апарату, всередині корабля почала підвищуватися температура.