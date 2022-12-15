У росіян знову біда в космосі: на кораблі "Союз" серйозний витік (відео)

Прилади корабля можуть вийти з ладу

На російському транспортному пілотованому космічному кораблі "Союз МС-22" стався витік охолоджуючої рідини. У зв’язку з цим вихід російських космонавтів у відкритий космос з борту МКС було скасовано.

Як повідомляють у NASA, 14 грудня, під час підготовки до запланованого виходу у відкритий космос, наземні групи помітили значний витік невідомої речовини з хвостової частини космічного корабля "Союз МС-22", пристикованого до модуля "Світанок" на Міжнародній космічній станції.

Характер рідини та потенційний вплив на цілісність космічного корабля "Союз" продовжують оцінювати.

Водночас агентство "РІА Новости", посилаючись на інформоване джерело, пише, що за попередніми даними, на космічному кораблі було пошкоджено зовнішню обшивку приладно-агрегатного відсіку.

"Ситуація дуже серйозна — аварія сталася в системі терморегулювання корабля, яка підтримує правильну температуру і вологість. В результаті прилади корабля можуть вийти з ладу — він перегріватиметься на Сонці та замерзатиме в тіні Землі", — пише агентство.

Витік охолоджуючої рідини

Зазначимо, що це далеко не перша невдача росіян у космосі. Раніше перенесення робіт у відкритому космосі за російською програмою відбулося через нештатне функціонування насосів у системі охолодження одного зі скафандрів.

Крім того, у грудні російський військовий супутник "Космос-2560" зійшов з орбіти та згорів, не пропрацювавши навіть двох місяців.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що "російський Starlink" зазнав фіаско. Супутники не можуть запустити через брак палива.