У россиян опять беда в космосе: на корабле "Союз" серьезная утечка (видео)

Приборы корабля могут выйти из строя

На российском транспортном пилотируемом космическом корабле "Союз МС-22" произошла утечка охлаждающей жидкости. В связи с этим выход российских космонавтов в открытый космос с борта МКС был отменен.

Как сообщают в NASA, 14 декабря, во время подготовки к запланированному выходу в открытый космос наземные группы заметили значительную утечку неизвестного вещества из хвостовой части космического корабля "Союз МС-22", пристыкованного к модулю "Рассвет" на Международной космической станции.

Характер жидкости и потенциальное воздействие на целостность космического корабля "Союз" продолжают оценивать.

В то же время агентство "РИА Новости", ссылаясь на информированного источника, пишет, что по предварительным данным, на космическом корабле была повреждена внешняя обшивка приборно-агрегатного отсека.

"Ситуация очень серьезная – авария произошла в системе терморегулирования корабля, которая поддерживает правильную температуру и влажность. В результате приборы корабля могут выйти из строя – он будет перегреваться на Солнце и замерзать в тени Земли", — пишет агентство.

Утечка охлаждающей жидкости

Отметим, что это далеко не первая неудача россиян в космосе. Ранее перенос работ в открытом космосе по российской программе произошел из-за нештатного функционирования насосов в системе охлаждения одного из скафандров.

Кроме того, в декабре российский военный спутник "Космос-2560" сошел с орбиты и сгорел, не проработав даже двух месяцев.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что "российский Starlink" потерпел фиаско. Спутники не могут запустить из-за нехватки топлива.