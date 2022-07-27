россия собирается строить свою космическую станцию и уходит из проекта МКС: Илон Маск отреагировал

россия хочет построить свою станцию

Новый глава "Роскосмоса" Юрий Борисов после совещания с диктатором владимиром путиным сообщил, что россия выйдет из проекта Международной космической станции после 2024 года после того, как начнутся работы над национальной станцией.

Как сообщает CNN, Борисов сообщил, что все обязательства в рамках МКС будут выполнены, однако решение об уходе уже принято и оно состоится после 2024 года.

"Я думаю, что к этому времени мы начнём формировать российскую орбитальную станцию", — сказал он.

Стоит отметить, что россия не в первый раз угрожает выйти из проекта, по крайней мере предыдущий глава российского аэрокосмического ведомства Дмитрий Рогозин неоднократно об этом заявлял. Впрочем, в этот раз путин ответил утвердительно после заявления Борисова, что может свидетельствовать о том, что россия и вправду откажется от своего участия.

Стоит отметить, что станция разделена на две части. На российской стороне расположены силовые установки, а на американской производится электричество, без работы двух частей поддерживать функционирование МКС невозможно. Впрочем, NASA ищет способы поддерживать станцию на орбите, в частности при помощи ракеты Cygnus, однако вопрос о том, может ли станция продолжать существование без работы двух частей остается открытым.

Впрочем, американского изобретателя и основателя SpaceX Илона Маска эта новость похоже не особо расстроила.

"Счастливого пути", — написал он в комментарии к новости.

Как сообщалось ранее, новейший космический телескоп "Джеймс Уэбб" столкнулся с метеороидом из-за чего получил повреждение зеркала. Оно хоть и получило заметное повреждение, но сам телескоп находится в полностью рабочем состоянии.