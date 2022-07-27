росія збирається будувати свою космічну станцію і йде з проекту МКС: Ілон Маск відреагував

Росія хоче побудувати свою станцію

Новий голова "Роскосмосу" Юрій Борисов після наради з диктатором Володимиром Путіним повідомив, що росія вийде з проєкту Міжнародної космічної станції після 2024 року після того, як розпочнуться роботи над національною станцією.

Борисов повідомив, що всі зобов’язання в рамках МКС будуть виконані, проте рішення про звільнення вже прийняте і воно відбудеться після 2024 року.

"Я думаю, що до цього часу ми почнемо будувати російську орбітальну станцію", — сказав він.

Варто зазначити, що росія не вперше погрожує вийти з проєкту, принаймні попередній глава російського аерокосмічного відомства Дмитро Рогозін неодноразово заявляв про це. Втім, цього разу путін відповів ствердно після заяви Борисова, що може свідчити про те, що росія справді відмовиться від своєї участі.

Варто зазначити, що станція поділена на дві частини. На російській стороні розташовані силові установки, а на американській виробляється електрика, без двох частин підтримувати функціонування МКС неможливо. Втім, NASA шукає способи підтримувати станцію на орбіті, зокрема за допомогою ракети Cygnus, проте питання про те, чи станція може продовжувати існування без роботи двох частин залишається відкритим.

Втім, американського винахідника та засновника SpaceX Ілона Маска ця новина схоже не надто засмутила.

"Щасливого шляху", — написав він у коментарі до новини.

Як повідомлялося раніше, новітній космічний телескоп "Джеймс Вебб" зіткнувся з метеороїдом, через що отримав пошкодження дзеркала. Воно хоч і зазнало помітного пошкодження, але сам телескоп перебуває в повністю робочому стані.