Намусорили даже там: НАСА отменило выход астронавтов в космос из-за обломков российской ракеты

Миссию пришлось отменить в последний момент

Американское аэрокосмическое ведомство NASA в последний момент отменило запланированный выход в космос из-за приближения российского космического к МКС.

Как информирует Space.com, на утро 21 декабря был запланирован выход в открытый космос астронавтов Френка Рубио и Джоша Кассады, которые должны были разместить новые солнечные батареи, однако в самый последний момент с Земли поступила команда об отмене миссии.

В НАСА объяснили, что это было связано с приближением к станции обломков российской ракеты "Союз" или "Зенит", шириной около 3,5 метра.

Ожидается, что вечером 21 декабря этот объект подойдет к МКС на расстояние в 400 метров, что является критическим значением. Не исключается, что станции придется совершать экстренный манёвр, чтобы избежать столкновения.

Таким образом аэрокосмическому агентству придется искать другую возможность для того, чтобы отправить астронавтов в открытый космос.

Как сообщалось ранее, эпопея с неудачами российского космического корабля "Союз МС-22" пристыкованного к МКС продолжает набирать обороты. После утечки охлаждающей жидкости, которая, по мнению экспертов, может вообще вывести из строя приборы летательного аппарата, внутри корабля начала повышаться температура.