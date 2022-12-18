На российском "Союзе" сейчас горячо: что известно о новом ЧП "Роскосмоса"

В россии заявляют, что ситуация под контролем

Эпопея с неудачами российского космического корабля "Союз МС-22" пристыкованного к МКС продолжает набирать обороты. После утечки охлаждающей жидкости, которая, по мнению экспертов, может вообще вывести из строя приборы летательного аппарата, внутри корабля начала повышаться температура.

Так, российское пропагандистское издание РИА Новости, ссылаясь на собственные источники, сообщает, что спустя сутки с момента аварии температура на корабле поднялась до 50 градусов по Цельсию. Летчик-космонавт, Михаил Корниенко в разговоре с другим рупором пропаганды, по всей видимости, пытаясь подбирать слова, назвал возникшую ситуацию "не хорошей". По его словам, повышение температуры могло быть связано с разгерметизацией контура охлаждения в "Союзе", а в этом случае, вся аппаратура не охлаждается и соответственно происходит нагрев.

"А если при спуске корабля с космонавтами эта аппаратура вся разом включится, то тут возможны самые разнообразные неприятности, вплоть до выхода из строя из-за перегрева", — передает издание слова российского космонавта.

Также Корниенко добавил, что в результате инцидента возможно, корабль придется отшлюзовывать от МКС, а для возвращения космонавтов на Землю использовать другой корабль.

При этом в самом "Роскосмосе" на все тревожные, а местами даже панические сообщения и информацию отвечают стандартно для советско-российской конторы — дескать всё вокруг дезинформация, а температура, если и повысилась, то только до 30 градусов. Что по словам ведомства, является "незначительным изменением температурного режима".

"Изменения температурного режима сейчас не критичны для работы техники и комфорта экипажа станции, в том числе и по докладам самого экипажа, и не представляют угрозы для жизни и здоровья космонавтов", — заявляют в Роскосмосе.

Отметим, что согласно сообщению того же "Роскомсоса", которое появилось за несколько часов до вышеуказанного, температура на "Союзе" "начала снижается благодаря действиям специалистов Центра управления полётами, оставаясь в заданных пределах".

Если сопоставить эти два сообщения получается, что температура снижалась еще, как минимум, с утра, а превышение, хоть и "небольшое", по словам ведомства, но присутствует до сих пор. В связи с этим возникает вопрос, с какой температуры она снижается и не прав ли был источник РИА Новости, который заявил о 50 градусах.

Напомним, ранее мы писали о том, что из-за трещины в российском "Союзе" на МКС произошла утечка воздуха. В "Роскосмосе" поспешили обвинить во всем космонавтов NASA.