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Дырка в "Союзе": В России подозревают американцев

Отверстие на космическом корабле "Союз МС-09"
12:44 Сегодня Телеграф
УНИАН

По версии "Роскосмоса" дырку в "Союзе" могли специально просверлить американцы.

Американские астронавты могли преднамеренно просверлить отверстие в космическом корабле "Союз МС-09", чтобы как можно скорее доставить на Землю одного из своих заболевших коллег.

Эту версию в приоритетном порядке рассматривает специальная комиссия "Роскосмоса", расследующая причины разгерметизации космического корабля, сообщает "Коммерсант".

Российские специалисты уже запросили у NASA данные видеорегистраторов астронавтов, а также их действующие медицинские показания.

"Если эта версия подтвердится, то по российско-американским отношениям в космосе будет нанесен сильнейший удар", – отмечает издание.

В пресс-службе Роскосмоса воздержались от комментариев до обнародования результатов работы спецкомиссии.

Как сообщалось ранее, из-за пробоины ночью и утром 30 августа возникла утечка воздуха и падение давления на всей МКС. Трещина, находившаяся в бытовом отсеке "Союза", была заделана каптоновой лентой, и угрозы отверстие больше не представляет.

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Все по теме:

Космический корабль, НАСА, Роскосмос, Союз МС-09.
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