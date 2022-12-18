На російському "Союзі" зараз гаряче: що відомо про нову НП "Роскосмосу"

У росії заявляють, що ситуація під контролем

Епопея з невдачами російського космічного корабля "Союз МС-22", пристикованого до МКС, продовжує набирати обертів. Після витоку охолоджуючої рідини, яка, на думку експертів, може взагалі вивести з ладу прилади літального апарату, всередині корабля почала підвищуватися температура.

Так, російське пропагандистське видання РІА Новості, посилаючись на власні джерела, повідомляє, що через добу з аварії температура на кораблі піднялася до 50 градусів за Цельсієм. Льотчик-космонавт, Михайло Корнієнко в розмові з іншим рупором пропаганди, мабуть, намагаючись підбирати слова, назвав ситуацію, що виникла "не гарною". За його словами, підвищення температури могло бути пов’язане з розгерметизацією контуру охолодження в "Союзі", а в цьому випадку вся апаратура не охолоджується і відповідно відбувається нагрівання.

"А якщо при спуску корабля з космонавтами ця апаратура вся разом увімкнеться, то можливі найрізноманітніші неприємності, аж до виходу з ладу через перегрівання", — передає видання слова російського космонавта.

Також Корнієнко додав, що внаслідок інциденту можливо, корабель доведеться відшлюзовувати від МКС, а для повернення космонавтів на Землю використати інший корабель.

При цьому в самому "Роскосмосі" на всі тривожні, а подекуди навіть панічні повідомлення та інформацію відповідають стандартно для радянсько-російської контори — мовляв, все навколо дезінформація, а температура, якщо й підвищилася, то лише до 30 градусів. Що, за словами відомства, є "незначною зміною температурного режиму".

"Зміни температурного режиму зараз не є критичними для роботи техніки та комфорту екіпажу станції, у тому числі й за доповідями самого екіпажу, і не становлять загрози для життя та здоров’я космонавтів", — заявляють у Роскосмосі.

Зазначимо, що згідно з повідомленням того ж таки "Роскомсосу", яке з’явилося за кілька годин до вищевказаного, температура на "Союзі" "початку знижується завдяки діям фахівців Центру управління польотами, залишаючись у заданих межах".

Якщо зіставити ці два повідомлення виходить, що температура знижувалася ще, як мінімум, зранку, а перевищення, хоч і "невелике", за словами відомства, але є досі. У зв’язку з цим виникає питання, з якої температури вона знижується і чи не праве було джерело РІА Новини, яке заявило про 50 градусів.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що через тріщину в російському "Союзі" на МКС стався витік повітря. У "Роскосмосі" поспішили звинуватити у всьому космонавтів NASA.