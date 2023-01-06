Яйце з бородавками: як виглядає астероїд, об який розбили апарат за 330 мільйонів (фото)

З’явився перший звіт про досягнення місії DART

Невеликий астероїд Діморф, який обертається на орбіті більшого Дідіма, дуже змінився після того, як фахівці NASA розбили про нього супутник за $330 мільйонів у рамках місії DART.

Як мовиться в матеріалі Space, вчені представили перші результати наслідків зіткнення і, як з’ясувалося, астероїд не тільки змінив швидкість обертання навколо свого "старшого брата", але й має іншу форму, ніж раніше.

Місія DART була спрямована на те, щоб перевірити, чи здатні людські технології запобігти можливому апокаліпсису, якщо якомусь великому астероїду заманеться впасти на Землю.

Для цього було обрано 160-метровий астероїд Діморф, з яким DART зіткнувся 27 вересня минулого року.

Хоча дослідження перебувають у своїй початковій стадії, проте є дані про те, що зіткнення прискорило астероїд. Якщо раніше він робив повний оберт навколо Дідіма за 11 годин і 55 хвилин, то тепер цей час становить 11 годин і 23 хвилини.

Вчені припускали, що його вдасться прискорити на 22 хвилини, а в результаті отримали 32 хвилини.

Також стало відомо, що Діморф має іншу форму, ніж це передбачалося спочатку. Якщо раніше його уявляли більш схожим на грушу, то тепер стало зрозуміло, що здалеку він нагадує яйце або цукерку M&M’s.

Діморф у ранньому поданні

Діморф насправді

Були надані інші дані. Наприклад, вчені повідомили, що апарат врізався в астероїд під кутом 73 градуси, а не 90, як спочатку планувалося. Також повідомляється, що удар вивільнив 11 ГДж енергії, що трохи менше за вибух трьох тонн тротилу.

Вчені продовжать працювати над аналізом даних, щоб допомогти людству захиститися від потенційного зіткнення з астероїдом. Тим часом інші дослідники представили онлайн-симулятор, який дозволяє побачити наслідки зіткнення астероїда з будь-якою точкою нашої планети.