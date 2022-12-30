Можна скинути на Москву: новий симулятор покаже наслідки зіткнення Землі з астероїдом

Зіткнення Землі з астероїдом обернеться масштабними руйнуваннями та безліччю загиблих

Фахівці NASA вважають, що людство поки не здатне захистити себе від загроз, які можуть нести астероїди та інші космічні камені, а тому програміст Ніл Агарвал вирішив показати, з якими наслідками зіткнуться люди, якщо на Землю прилетить несподіваний "прибулець".

Для цього був створений онлайн-симулятор Asteroid Launcher, який дозволяє "скидати" різні типи космічних об’єктів, на зразок астероїдів з різних мінералів або комети, на будь-яку точку на нашій планеті.

Параметри дозволяють вибрати розмір астероїда, швидкість і кут входження в атмосферу, а потім його можна одним кліком запустити.

Після "зіткнення" симулятор на підставі академічних досліджень проведе розрахунки наслідків зіткнення та покаже, як далеко розійдеться ударна хвиля, скільки людей загине та скільки будинків буде зруйновано.

Фахівці вже оцінили симулятор, назвавши його цікавим.

Як повідомлялося раніше, вчені напередодні виявили між Землею та Венерою величезний астероїд, який отримав назву "вбивця планет", оскільки у разі зіткнення з нашою планетою він міг би викликати катаклізм глобального масштабу.