Можно сбросить на Москву: новый симулятор покажет последствия столкновения Земли с астероидом

Столкновение Земли с астероидом обернется масштабными разрушениями и множеством погибших

Специалисты NASA считают, что человечество пока не способно защитить себя от угроз, которые могут нести астероиды и другие космические камни, а потому программист Нил Агарвал решил показать, с какими последствиями столкнутся люди, в случае, если на Землю прилетит нежданный "пришелец".

Для этого был создан онлайн-симулятор Asteroid Launcher, который позволяет "сбрасывать" разные типы космических объектов, вроде астероидов из разных минералов или кометы на любую точку на нашей планете.

Параметры позволяют выбрать размер астероида, его скорость и угол вхождения в атмосферу, а затем его можно одним кликом запустить.

После "столкновения" симулятор на основании академических исследований проведет расчеты последствий столкновения и покажет как далеко разойдется ударная волна, сколько людей погибнет и сколько домов будет разрушено.

Специалисты уже оценили симулятор, назвав его любопытным.

Как сообщалось ранее, ученые накануне обнаружили между Землей и Венерой огромный астероид, который получил название "убийца планет", так как в случае столкновения с нашей планетой он бы мог вызвать катаклизм глобального масштаба.