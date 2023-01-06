Яйцо с бородавками: как выглядит астероид, о который разбили аппарат за 330 миллионов (фото)

Появился первый отчет о достижениях миссии DART

Небольшой астероид Диморф, который вращается на орбите более крупного Дидима, сильно изменился после того, как специалисты NASA разбили об него спутник за $330 миллионов в рамках миссии DART.

Как говорится в материале Space, ученые представили первые результаты последствий столкновения и, как выяснилось, астероид не только изменил скорость вращения вокруг своего "старшего брата", но и имеет другую форму, чем считалось ранее.

Миссия DART была направлена на то, чтобы проверить способны ли человеческие технологии предотвратить возможный апокалипсис, если какому-то крупному астероиду вздумается упасть на Землю.

Для этих целей был избран 160-метровый астероид Диморф, с которым DART столкнулся 27 сентября прошлого года.

Хоть исследования находятся на своей начальной стадии, однако уже имеются данные о том, что столкновение ускорило астероид. Если раньше он делал полный оборот вокруг Дидима за 11 часов и 55 минут, то теперь это время составляет 11 часов и 23 минуты.

Ученые предполагали, что его удастся ускорить на 22 минуты, а в результате получили 32.

Также стало известно, что Диморф обладает другой формой, чем это предполагалось изначально. Если раньше его представляли более похожим на грушу, то теперь стало понятно, что издали он напоминает яйцо или конфету M&M's.

Диморф в раннем представлении

Диморф на самом деле

Были предоставлены и другие данные. Например, ученые сообщили, что аппарат врезался в астероид под углом 73 градуса, а не 90, как изначально планировалось. Также сообщается, что удар высвободил 11 ГДж энергии, что чуть меньше взрыва трех тонн тротила.

Ученые продолжат и дальше работать над анализом данных, чтобы помочь человечеству защититься от потенциального столкновения с астероидом. Тем временем, другие исследователи представили онлайн-симулятор, который позволяет увидеть последствия столкновения астероида с любой точкой нашей планеты.