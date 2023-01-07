Двухтонный спутник NASA вскоре рухнет на Землю: есть ли опасность для людей

Спутник пробыл на орбите долгих 38 лет

"Погибший" спутник NASA в ближайшие дни войдет в атмосферу Земли, а некоторые его части возможно даже смогут достичь поверхности планеты.

Как информирует AP, по подсчетам специалистов агентства событие должно произойти ориентировочно 9 января в 1:40 по киевскому времени (8 января 23:40 по Гринвичу) плюс-минус 17 часов.

Речь идет об одном из трех спутников программы Earth Radiation Budget Experiment (ERBS), который был выведен на орбиту в далеком 1984 году, то есть в космосе он находится долгих 38 лет.

Задачей программы было исследование того, как Земля поглощает и отражает солнечную энергию. Изначально полагалось, что спутник проработает два года, однако вместо того он функционировал вплоть до 2005 года. С тех пор он представляет собой кусок космического мусора, весом в 2450 килограмм, который медленно, но уверено притягивается гравитацией.

В NASA ожидают, что после вхождения в атмосферу основная часть спутника сгорит, однако есть вероятность, что отдельные его куски долетят до поверхности планеты. Риски того, что эти фрагменты причинят вред оцениваются в 1 к 9400.

Спутник ERBS

Напомним, вследствие человеческой деятельности в космосе образовалось много объектов, которые могут представлять потенциальную угрозу для научных миссий. Например, в декабре МКС пришлось предпринимать срочный манёвр, чтобы уклониться от обломка российской ракеты.