Солнечную энергию будут собирать в космосе: на орбиту вывели любопытный аппарат (видео)

Аппарат начнет работу в течение ближайших недель

Ракета SpaceX Falcon 9 во вторник, 3 января, вывела на орбиту миссию Transporter-6 со 116 спутниками на борту. Помимо украинского наноспутника PolyITAN-HP-30 там также была еще одна любопытная установка под названием SSPD.

Как сообщает CNET, эта аббревиатура расшифровывается, как Space Solar Power Demonstrator (Демонстратор космической солнечной энергии), а его задачей является показать, насколько эффективным будет разворачивать добычу электричества на орбите Земли.

50-килограммовый аппарат должен проверить несколько ключевых принципов работы будущих космических электростанций. Первые эксперименты начнутся спустя несколько недель после разворачивания SSPD, а на их завершение могут понадобиться месяцы сбора данных.

SSPD является первым прототипом технологии по добыче солнечной энергии в космосе и может открыть путь к промышленному производству электричества за пределами Земли.

Поскольку в космосе нет препятствий в виде облаков и атмосферы, а ночь там никогда не наступает, то производить солнечную энергию на орбите можно беспрерывно и передавать ее в места, где производство зеленой энергии нельзя развернуть по тем или иным причинам.

Как сообщалось ранее, пока на орбиту выводятся новые аппараты, один из аппаратов прошлого века готовится рухнуть на землю. Речь идет о спутнике ERBS весом почти в 2,5 тонны, который находился на орбите впечатляющих 38 лет.