Транспортування кисню на Місяці та гідролітак для Титану: NASA виділить гроші на вивчення космосу

Один із проектів допоможе заощадити час на вивчення космосу

На освоєння сонячної системи виділено 175 тисяч доларів. NASA профінансувало 14 проектів, у рамках яких буде досліджено далекий космос, повідомляє Engadget.

Родзинкою проекту може стати гідролітак TitanAir, який може літати через азотно-метанову атмосферу Титану, супутника Сатурна, і плавати його океанами. "Літаючий човен" збиратиме метан і складний органічний матеріал для вивчення, всмоктуючи їх через пористу передню кромку. Автор гідроплану — Куїн Морлі з Planet Enterprises.

А, наприклад, проект Артура Давояна з Каліфорнійського університету у Лос-Анджелесі може прискорити польоти до зовнішнього краю Сонячної системи та навіть у міжзоряний простір. Згідно з його конструкцією, космічний корабель рухатиметься, виробляючи "промінь гранул" із мікроскопічних частинок, які рухаються зі швидкістю 120 км/с за допомогою лазерних вибухів. Такий спосіб пересування допоможе, мабуть, прискорити процес дослідження космосу.

Щоб виявити низькочастотні радіовипромінювання Всесвіту та магнітні поля екзопланет Мері Кнапп із Массачусетського технологічного інституту запропонувала проект обсерваторії глибокого космосу. Також були розроблені будівельні блоки довкілля, завдяки яким можна заощадити час місій на Марсі. Автор ідеї — Конгруї Джин з Університету штату Небраска в Лінкольні. Щоб транспортувати кисень між базами на Місяці, Пітер Каррері з Lunar Resources розробив спеціальні трубопроводи.

Всі ці ініціативи знаходяться на ранній стадії і немає гарантій, що призведуть до реальних випробувань, а тим більше до місій. Але це цілком ясно показує плани NASA.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що до космосу вирушив перший український приватний супутник. Його запустила компанія SpaceX.