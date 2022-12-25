Будинок у космосі за доступною ціною: вчені представили концепт житла на астероїді

Для будівництва поселень підійде не кожен астероїд

Група американських учених вирішила відволіктися від "серйозних проєктів" і у вільний час придумала спосіб використання астероїдів для будівництва космічних поселень.

Як говориться в матеріалі Space.com, дослідження є суто теоретичним, проте що важливо, воно не порушує жодних законів фізики і при розвитку необхідних технологій може бути втілено в життя.

"Цей проєкт починався як спосіб для фізиків та інженерів випустити пару, на якийсь час відволіктися від мирських турбот і уявити щось божевільне", — зазначив провідний автор дослідження Пітер Міклавчич з Університету Рочестера.

Суть проєкту полягає в тому, щоб використовувати уламки астероїда, який спочатку мав у діаметрі не менше 300 метрів, для будівництва довкілля, порівнянного за площею з Манхеттеном (57 квадратних кілометрів).

Оригінальна концепція була придумана фізиком Джерардом О’Нілом ще в 1972 році, вона являла собою два циліндри, які обертаються в протилежних напрямках, чим врівноважують загальну конструкцію.

Стінки цих циліндрів, у доопрацьованому поданні вчених, мають бути сітчастим "мішком" з вуглецевих нановолокон, які утримуватимуть усередині уламки астероїда. Через обертання уламки намагатимуться вирватися назовні, чим розширять стінки мішка, що надасть йому стабільності, а дрібний щебінь утримуватиметься всередині циліндра за допомогою штучної гравітації.

Проект космічного міста

В цей час будівництво подібної конструкції буде невиправдано дорогим, однак у майбутньому подібні міста можуть значно заощадити кошти та дати можливість жити у космосі не лише мільярдерам, а й звичайним людям.

Як повідомлялося раніше, астрономи знайшли в космосі дві планети, які за своєю масою схожі з Землею і до того ж перебувають у "заселеній зоні".