Вчені знайшли одразу дві нові "Землі" в одній системі: подробиці

На цих планетах може бути вода

Наш всесвіт сповнений загадок. Нещодавно вчені виявили збій у поведінці зірок, а тепер дослідники заявили про те, що в космосі можуть бути дві планети, дуже схожі на Землю.

Про це повідомляє Yyahoo news.

Астрономи знайшли в космосі дві планети, які за своєю масою схожі на Землю. Розташовані вони в "заселеній зоні" поруч із сусідньою зіркою GJ 1002. Планети-клони Землі обертаються навколо цього червоного карлика, який знаходиться менш ніж у 16 світлових роках від Сонячної системи.

Червоні карлики — це найпоширеніший тип холодних зірок у Чумацькому Шляху. Маса зірки GJ 1002 становить 1/8 від маси Сонця, що характеризує її як холодну та слабку зірку.

Дослідник Канарського інституту астрофізики на Канарських островах Алехандро Суарес Маскарен заявив, що природа показує нам те, що планети на кшталт нашої Землі зустрічаються в космосі досить часто.

"З цими двома ми тепер знаємо сім планет у нашій системі, розташованих дуже близько до Сонця", — сказав він.

Обидві планети знаходяться в зоні своєї зірки, де температура тримається на рівні, при якому може існувати рідка вода. Планеті GJ 1002b потрібно трохи більше 10 днів, щоб зробити повний оберт навколо зірки, в той час як GJ 1002c потрібно трохи більше 21 дня.

Дослідники вважають, що можна визначити склад їхньої атмосфер, у тому числі наявність кисню.

А близькість зірки-карлика до нашої Сонячної системи означає, що атмосфери двох планет, особливо GJ 1002c, можуть бути проаналізовані або на основі відбитого світла, або на основі їх теплового випромінювання.

Відкриття було зроблено завдяки співпраці між командами двох спектрографів для полювання на планети, Espresso та Carmenes. GJ 1002 спостерігався Carmenes у період з 2017 по 2019 рік та Espresso у період з 2019 по 2021 рік. Тільки за допомогою двох інструментів можна було виміряти світло від планети.

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