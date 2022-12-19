Вчені виявили "збій" у космосі: прямо зараз багато зірок поводяться дивно

Велика кількість Червоних гігантів "глючить"

Астрономи продовжують досліджувати безмежний космос і цього разу натрапили на дивну поведінку деяких зірок. Як виявилося, вони "заглючили".

Видання Futurism пише, що в роботі зірок, відомих як червоні гіганти (вмираючі зірки) відбуваються "збої". Вони є великими структурними варіаціями, що відбуваються у внутрішніх ядрах даних небесних тіл. Однак, у своєму новому дослідженні експерти виявили більше таких "глюків", ніж будь-коли.

Повідомляється, що Міжнародна група вчених виявила докази того, що всередині червоних гігантів відбуваються масштабні структурні зміни. У новій роботі астрономи вивчали особливу стадію життя цих світил, яка має назву червоне згущення. На цій стадії червоні гіганти мають однакову світимість, що дозволяє астрономам використовувати їх як так званих "стандартні свічки" для визначення їх відстані і, відповідно, відстані до навколишніх галактик, щось на зразок галактичних дорожніх точок. Простіше кажучи, вони необхідні для розуміння та побудови карти нашого Всесвіту.

Тому, як зазначається в матеріалі, коли з’ясовується, що деякі з них зазнають змін, що збивають з пантелику ("збої" або "глюки") у своїх основних структурах, важливо з’ясувати чому вони відбуваються.

"Аналізуючи ці зміни, ми можемо використовувати їх для отримання не лише глобальних параметрів зірки, а й інформації про точну структуру цих небесних тіл", — повідомляє видання слова одного з авторів дослідження.

Під час дослідження вчені виявили, що з 359 Червоних гігантів у 24 були виявлені ознаки збоїв у якийсь момент їхнього життя. Це близько семи відсотків — величезна пропорція в космічному масштабі.

Що стосується того, чому відбуваються ці збої, то науці поки що це неясно. Одна з двох головних теорій передбачає, що збої є нормальною частиною еволюції зірки, але більшість із них надто незначні, щоб їх можна було помітити.

Однак результати останнього дослідження, ймовірно, не підтверджують цю теорію і припускають, що збої "тимчасово згладжуються якимсь невідомим фізичним процесом, що призводить до переривчастих змін у структурі ядра", йдеться у дослідженні.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що новий космічний телескоп відомства NASA зміг сфотографувати галактики, про які раніше не було нічого відомо.

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