Ученые обнаружили "сбой" в космосе: прямо сейчас многие звезды ведут себя странно

Большое количество Красных гигантов "глючит"

Астрономы продолжают исследовать безграничный космос и в этот раз наткнулись на странное поведение некоторых звезд. Как оказалось, они "заглючили".

Издание Futurism пишет, что в работе звезд, известных как красные гиганты (умирающие звезды) происходят "сбои". Они представляют собой большие структурные вариации, происходящие во внутренних ядрах данных небесных тел. Однако, в своем новом исследовании эксперты обнаружили больше таких "глюков", чем когда-либо.

Сообщается, что Международной группой ученых были обнаружены доказательства того, что внутри красных гигантов происходят масштабные структурные изменения. В новой работе астрономы изучали особую стадию жизни этих светил, которая имеет название — красное сгущение. На этой стадии красные гиганты обладают одинаковой светимостью, что позволяет астрономам использовать их в качестве так называемых "стандартных свечей" для определения их расстояния и, соответственно, расстояния до окружающих их галактик, что-то вроде галактических путевых точек. Проще говоря, они необходимы для понимания и построения карты нашей Вселенной.

По этому, как отмечается в материале, когда выясняется, что некоторые из них претерпевают сбивающие с толку изменения ("сбои" или "глюки") в своих основных структурах, важно выяснить почему они происходят.

"Анализируя эти изменения, мы можем использовать их для получения не только глобальных параметров звезды, но и информации о точной структуре этих небесных тел", — передает издание слова одного из авторов исследования.

Во время исследования ученые обнаружили, что из 359 красных гигантов у 24 были обнаружены признаки сбоев в какой-то момент их жизни. Это около семи процентов — абсолютно огромная пропорция в космическом масштабе.

Что касается того, почему происходят эти сбои, то науке пока это неясно. Одна из двух главных теорий предполагает, что сбои являются нормальной частью эволюции звезды, но большинство из них слишком незначительны, чтобы их можно было заметить.

Однако, результаты последнего исследования, вероятно, не подтверждают эту теорию и предполагают, что сбои "временно сглаживаются каким-то неизвестным физическим процессом, который приводит к прерывистым изменениям в структуре ядра", говорится в исследовании.

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