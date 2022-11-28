Ученые обнаружили, что космос "прошит" загадочными гигантскими нитями: как они выглядят (фото)

Космические нити имеют длину около 650 тыс. световых лет

Глубокий космос таит в себе множество загадок, однако с каждым днем ученые всё ближе к тому, чтобы разгадать некоторые из них.

Как пишет издание Space, астрономы обнаружили дальних родственников огромных магнитных нитей, свисающих в центре Млечного Пути, и это открытие может помочь ученым объяснить происхождение данных загадочных структур.

В нашей галактике они расположены прямо в её центре, свисая вокруг гигантской черной дыры. Впервые данные объекты были обнаружены еще 1980-ых годах. Отмечается, что с самого момента их открытия они серьезно озадачили ученых. Однако, недавно специалистам удалось найти еще около 1000 подобных нитей уже в далекой галактике, что дало новый ключ к разгадке.

Новооткрытая популяция нитей, расположена в концентрированном скоплении тысяч галактик, что находятся примерно в 1 миллиарде световых лет от Земли. Отмечается, что находки хоть и напоминают те, что находятся вокруг черной дыры в центре нашей галактики, но имеют некоторые ключевые отличия.

В частности, нити в этом скоплении галактик намного больше, чем в Млечном Пути, в 100–10 000 раз длиннее. Длина некоторых из них достигает 200 парсеков, что составляет около 650 000 световых лет. Однако несмотря на их больший размер, нити в скоплении галактик имеют то же отношение длины к ширине, что и нити Млечного Пути, и оба набора нитей, по-видимому, переносят энергию одинаково.

Нити в скоплении галактик свисают со струй черных дыр. Ближе к струе черной дыры электроны в нити более энергичны, теряя энергию при движении вниз по ней. Отмечается, что эта тенденция может указывать на то, что, хотя струи черных дыр могут ускорять электроны до скорости света, обеспечивая частицы для формирования этих нитей, какой-то другой неизвестный процесс выбрасывает частицы по невероятной длине нитей.

Изображение длинных магнитных нитей, торчащих из струи черной дыры.

Как указывается в материале, магнитные нити появляются парами или группами, иногда даже сложены и расположены на одинаковом расстоянии друг от друга. Сравнив далекие нити с теми, что находятся в Млечном Пути специалисты предложили два возможных объяснения их происхождения.

Первое объяснение — нити могут быть результатом простого взаимодействия между препятствиями, такими как облака газа или пыли, и галактическими ветрами, которые представляют собой высокоскоростные звездные ветры, возникающие из вновь образовавшихся массивных звезд или в результате воздействия сверхмассивных черных дыр. Когда эти ветры обвивают облака газа и пыли, они создают кометоподобный хвост.

Второе возможное объяснения команда специалистов получила, когда смоделировала турбулентную внутрикластерную среду. Там развились длинные нитевидные структуры, указывающие на альтернативный механизм создания. Когда радиогалактики движутся, их гравитационные воздействия возмущают эту среду, создавая завихрения плазмы. Затем вокруг этих вихрей обвиваются слабые магнитные поля, которые растягиваются и усиливаются в конечном итоге превращаясь в длинные нити.

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