ДТП космического масштаба: телескоп Хаббл снял лобовое столкновение галактик

Удивительное явление произошло в 670 миллионах световых лет от Земли

Неизведанное космическое пространство таит в себе много чудес и загадок, однако ученые не покладая рук пытаются разгадать хотя бы их крошечную часть. К примеру, космический телескоп Хаббл накануне сделал снимок очень редкого явления, которое возникло при лобовом столкновении двух галактик, получивших общее название Arp-Madore 417-39.

Соответствующим снимком поделилось Европейское космическое агентство. Отмечается, что для того, чтобы получить картинку, Хаббл использовал свою камеру ACS, предназначенную для наблюдения за очень далекими галактиками.

Arp-Madore 417-39 расположена в 670 миллионах световых лет от Земли, в результате столкновения она образовала некое подобие кольца. Ученые отмечают, что такое возможно лишь в случае, когда галактики сталкиваются практически лоб в лоб.

При этом они говорят, что такое явление вечно наблюдаться не будет и спустя 100 миллионов лет звезды, которые отбросило подальше от гравитационного центра, вернутся в свои галактики. Впрочем, отсоединиться друг от друга у них уже не получится, а потому ориентировочно через миллиард лет они станут единой большой галактикой.

Напомним, ранее мы писали о том, что телескоп NASA нашел в космосе огромную планету, которая больше Земли в десять раз.

Кроме того ученые обнаружили погибшую планету, похожую на Землю, остатки которой медленно доедает местная звезда.