ДТП космічного масштабу: телескоп Хаббл зняв лобове зіткнення галактик

Дивне явище сталося за 670 мільйонів світлових років від Землі

Незвіданий космічний простір таїть у собі багато чудес і загадок, проте вчені не покладаючи рук намагаються розгадати хоча б їхню крихітну частину. Наприклад, космічний телескоп Хаббл напередодні зробив знімок дуже рідкісного явища, що виникло при лобовому зіткненні двох галактик, які отримали спільну назву Arp-Madore 417-39.

Відповідним знімком поділилося Європейське космічне агентство. Наголошується, що для того, щоб отримати картинку, Хаббл використовував свою камеру ACS, призначену для спостереження за далекими галактиками.

Arp-Madore 417-39 розташована за 670 мільйонів світлових років від Землі, внаслідок зіткнення вона утворила деяку подобу кільця. Вчені відзначають, що таке можливе лише у випадку, коли галактики стикаються практично лобом у лоб.

При цьому вони кажуть, що таке явище вічно спостерігатися не буде і через 100 мільйонів років зірки, які були відкинутими подалі від гравітаційного центру, повернуться у свої галактики. Втім, від’єднатися один від одного у них уже не вийде, а тому приблизно через мільярд років вони стануть єдиною великою галактикою.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що телескоп NASA знайшов у космосі величезну планету, яка більша за Землю вдесятеро.

Крім того, вчені виявили загиблу планету, схожу на Землю, залишки якої повільно доїдає місцева зірка.