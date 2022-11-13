Вчені знайшли "труп" планети, схожої на Землю: що її занапастило (фото)

Планета оберталася навколо зірки, схожої на Сонце

Дослідники космосу стали свідками "вбивства" планети, яка була схожа на Землю. Прямо зараз її останки повільно "доїдає" зірка.

Як пише видання Sciencealert, життя зірок практично завжди завершуються руйнівними процесами, які можуть призвести до знищення всього навколишнього. Справа в тому, що коли у таких небесних тіл закінчується паливо, їхня оболонка роздмухується до немислимих розмірів. Наприклад, за припущеннями вчених, наше Сонце під час своєї "пухлої" стадії може сягати Марса. Такий процес може дестабілізувати чи зовсім знищити цілі планети. Після цього зовнішній матеріал зірки "здувається", а її ядро колапсує до розмірів білого карлика (надщільні об’єкти без термоядерної енергії, які світяться лише завдяки залишкам тепла та поступово згасають).

І хоча вчені бачили планети, що обертаються довкола білих карликів, що може вказувати на те, що комусь вдається пережити такі руйнування. Все частіше астрономи бачать лише сліди поглинених екзопланет.

Нещодавно астрономи виявили в космосі претендента на звання найстарішого білого карлика в Чумацькому Шляху. За підрахунками вчених, він сформувався цілих 10,2 мільярда років тому. Як зазначається у статті, WD J1922+0233 є дуже цікавим об’єктом для досліджень. Як стало відомо в її атмосфері, були виявлені елементи, які можуть свідчити про те, що вона прямо зараз поглинає планету дуже схожу на Землю. Справа в тому, що уламки мають подібний склад із континентальною корою нашої планети.

Як зазначається у статті, планета була схожа на нашу і оберталася навколо зірки, як Сонце. Їхнє життя і смерть відбулася задовго до утворення Сонячної системи. Також з’ясувалося, що уламки "убитої" планети досі падають на зірку.

Художнє уявлення про уламки планет, що падають на білий карлик

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що телескоп NASA знайшов у космосі величезну планету, яка більша за Землю вдесятеро.

Також ми повідомляли про те, що вчені виявили у космосі несподівану знахідку. Довгий час вона ховалася в "тіні" Чумацького Шляху.