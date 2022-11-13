Ученые нашли "труп" планеты, похожей на Землю: что её погубило (фото)

Планета вращалась вокруг звезды, похожей на Солнце

Исследователи космоса стали свидетелями "убийства" планеты, которая была похожа на Землю. Прямо сейчас её останки медленно "доедает" звезда.

Как пишет издание Sciencealert, жизни звезд практически всегда завершаются разрушительными процессами, которые могут привести к уничтожению всего окружающего. Дело в том, что когда у таких небесных тел заканчивается топливо, их оболочка раздувается до немыслимых размеров. К примеру, по предположениям ученых, наше Солнце во время своей "пухлой" стадии может простираться до Марса. Такой процесс может дестабилизировать или вовсе уничтожить целые планеты. После этого внешний материал звезды "сдувается", а её ядро коллапсирует до размеров белого карлика (сверхплотные объекты без термоядерной энергии, которые светятся только благодаря остаткам тепла и постепенно угасают).

И хотя ученые видели планеты, которые вращаются вокруг белых карликов, что может указывать на то, что кому-то удается пережить такие разрушения. Все чаще астрономы видят лишь следы поглощенных экзопланет.

Не так давно астрономы обнаружили в космосе претендента на звание самого старого белого карлика в Млечном Пути. По подсчетам ученых, он сформировался целых 10,2 миллиарда лет назад. Как указывается в статье, WD J1922+0233 является очень интересным объектом для исследований. Как стало известно в её атмосфере были обнаружили элементы, которые могут свидетельствовать о том, что она прямо сейчас поглощает планету очень похожую на Землю. Дело в том, что обломки имеют сходный состав с континентальной корой нашей планеты.

Как указывается в статье, планета была похожа на нашу и вращалась вокруг звезды, как Солнце. Их жизнь и смерть произошла задолго до образования Солнечной системы. Также выяснилось, что обломки "убитой" планеты до сих пор падают на звезду.

Художественное представление об обломках планет, падающих на белый карлик

Напомним, ранее мы писали о том, что телескоп NASA нашел в космосе огромную планету, которая больше Земли в десять раз.

Также мы сообщали о том, что ученые обнаружили в космосе неожиданную находку. Долгое время она скрывалась в "тени" Млечного Пути.