На одном из спутников Юпитера может скрываться "что-то адское": что обнаружили ученые (фото)

На спутнике Юпитера может иметься информация об экзотической инопланетной жизни

Ученые-астрономы продолжают изучать глубины безграничного космоса и делать новые открытия. В этот раз внимание специалистов обратил на себя спутник Юпитера под названием Ио.

Как пишет издание "Thedailybeast", ученые считают, что под поверхностью третьего по величине спутника крупнейшей планеты Солнечной системы должно скрываться "что-то необычное". Сообщается, что наш космический дом насчитывает более 200 спутников, но ни один из них не может сравниться с Ио. Данное небесное тело буквально усыпано множеством мощных действующих вулканов. И именно этот факт навел на мысль специалистов о том, что нечто необычное может скрываться под его корой.

Это что-то может являться широким слоем расплавленной породы размером с целую Луну или-же быть "подповерхностным магматическим океаном". Так, согласно одному из новый исследований, этот возможный сверхгорячий океан из расплавленной породы является уникальным для Солнечной системы. Он может таить в себе секреты, странные механизмы формирования спутников и планет и даже информацию об экзотической инопланетной жизни.

Взрыв вулкана на Ио, снятый космическим кораблем НАСА New Horizon.

Как сообщается в материале, на протяжении долгого времени астрономы ведут жаркие споры о том, что-же скрывается под 20-киллометровой корой Ио. Но их новое исследование мантии луны Юпитера может быть самым тщательным. Для своей научной работы специалисты повторно просмотрели множество данных, полученных с зонда NASA "Галилео", который вращался вокруг Юпитера в течение восьми лет, начиная с 1995 года.

Благодаря полученной информации, исследователи пришли к выводу, что там всё-таки находится океан из расплавленной породы. При этом температура верхней части мантии спутника способна достигать более полторы тысячи градусов по Цельсию. Предположения ученых сможет подтвердить или опровергнуть космический аппарат "Юнона", который будет исследовать Ио в 2023 и 2024 годах.

Что касается поисков внеземной жизни во Вселенной, то ученые рассказали, что если где-то в космосе есть внеземная жизнь, и она выглядит как земная, то человечество может ожидать её нахождение — или доказательства ее исчезновения — на планетах и ​​лунах, которые имеют или имели земную среду по типу Марса, Венеры, спутника Сатурна под названием Энцелад.

"Но вулканы с их экстремальной передачей энергии в широком смысле считаются ключевыми компонентами живой экосистемы. Так что планеты и луны с большим количеством вулканов — отличные места для поиска инопланетян. Теоретически это должно включать Ио", — указывается в статье.

При этом специалисты отметили, что на Ио может быть слишком много вулканов. Так что если там и развивается жизнь, то, вероятно, она очень странная и действительно любящая тепло.

Напомним, ранее мы писали о том, что астрономы из космического ведомства NASA рассказали об обнаружении необычной планеты.

Также мы сообщали о том, что ученые выяснили, что за нашей галактикой может скрываться целая система из небесных тел.