На одному із супутників Юпітера може ховатися "щось пекельне": що виявили вчені (фото)

На супутнику Юпітера може бути інформація про екзотичне інопланетне життя

Вчені-астрономи продовжують вивчати глибини безмежного космосу та робити нові відкриття. На цей раз увагу фахівців звернув на себе супутник Юпітера під назвою Іо.

Як пише видання Thedailybeast, вчені вважають, що під поверхнею третього за величиною супутника найбільшої планети Сонячної системи має ховатися "щось незвичайне". Повідомляється, що наш космічний будинок налічує понад 200 супутників, але жоден із них не може зрівнятися з Іо. Це небесне тіло буквально посипано безліччю потужних діючих вулканів. І саме цей факт навів на думку фахівців про те, що щось незвичне може ховатися під його корою.

Це щось може бути широким шаром розплавленої породи розміром з цілий Місяць або бути "підповерхневим магматичним океаном". Так, згідно з одним з нових досліджень, цей можливий надгарячий океан із розплавленої породи є унікальним для Сонячної системи. Він може приховувати секрети, дивні механізми формування супутників і планет і навіть інформацію про екзотичне інопланетне життя.

Вибух вулкана на Іо, знятий космічним кораблем НАСА New Horizon.

Як повідомляється в матеріалі, протягом тривалого часу астрономи ведуть спекотні суперечки про те, що ховається під 20-кілометровою корою Іо. Але їхнє нове дослідження мантії місяця Юпітера може бути найретельнішим. Для своєї наукової роботи фахівці повторно переглянули безліч даних, отриманих із зонду NASA "Галілео", що обертався навколо Юпітера протягом восьми років, починаючи з 1995 року.

Завдяки отриманій інформації, дослідники дійшли висновку, що там таки знаходиться океан із розплавленої породи. При цьому температура верхньої частини мантії супутника здатна досягати понад півтори тисячі градусів за Цельсієм. Припущення вчених зможе підтвердити або спростувати космічний апарат "Юнона", який досліджуватиме Іо у 2023 та 2024 роках.

Що стосується пошуків позаземного життя у Всесвіті, то вчені розповіли, що якщо десь у космосі є позаземне життя, і воно виглядає як земне, то людство може очікувати його знаходження – або докази його зникнення – на планетах та місяцях, які мають або мали земне середовище на кшталт Марса, Венери, супутника Сатурна під назвою Енцелад.

"Але вулкани з їхньою екстремальною передачею енергії в широкому сенсі вважаються ключовими компонентами живої екосистеми. Так що планети і місяці з великою кількістю вулканів — чудові місця для пошуку інопланетян. Теоретично це має включати Іо", — зазначається у статті.

При цьому фахівці зазначили, що на Іо може бути надто багато вулканів. Так що якщо там і розвивається життя, то, ймовірно, воно дуже дивне і дійсно любляче тепло.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що астрономи із космічного відомства NASA розповіли про виявлення незвичайної планети.

Також ми повідомляли, що вчені з’ясували, що за нашою галактикою може ховатися ціла система з небесних тіл.