Одноногого космонавта готовят к полету в космос: как он сейчас выглядит

Кандидатов отбирали в шести раундах из 22 253 претендентов

Астронавт из Великобритании Джон Макфолл, потерявший ногу после аварии на мотоцикле, попал в резервный список астронавтов Европейского космического агентства. Об этом сообщает Politico. В список кандидатов впервые попал человек с инвалидностью. Предполагается, что это поможет ESA исследовать возможность отправки пара-астронавта в космос.

Главный список астронавтов Европейское агентство обнародовало в среду, 23 ноября. Пятеро из них приступят к годовой базовой подготовке в апреле 2023 года. В основную команду вошли француженка Софи Аденот, испанец Пабло Альварес Фернандес, британка Розмари Куган, бельгиец Рафаэль Лижеуа и швейцарец Марко Зибер.

Генеральный директор ESA, проводивший последнее собеседование, шутя отметил, что главным критерием было "убедиться, что они нажимают правильные кнопки, а не неправильные".

Известно, что для прохода в финал астронавтам требовалось выдержать шесть раундов отбора. В начале количество претендентов составляло 22 253 человек.

В резервный список астронавтов попали 11 человек. В это число вошел также одноногий британец Джон Макфолл.

Есть шанс, что один из новичков станет первым европейцем, который высадится на Луну, если ESA сможет заключить соглашение с NASA и получит место в одной из миссий Artemis, запланированной на начало 2030-х годов.

Кто такой Джон Макфолл и как он выглядит

Как сообщает издание YahooSport, 41-летний Джон Макфолл родился во Фримле (город в районе Суррей-Хит в графстве Суррей, Великобритания).

В 2000 году во время отпуска в Таиланде Макфолл попал в серьезную аварию на мотоцикле, которая повредила ему колено и голень правой ноги. Ввиду серьезности его травмы ему пришлось ампутировать ногу выше колена через три дня после аварии. Он прошел семинедельную фазу реабилитации в Лондоне.

В течение следующего года Макфолл занялся катанием на горных велосипедах и скалолазанием, а также начал работать фитнес-инструктором в своем местном досуговом центре.

После того, как ему установили протез в 2003 году, он занялся бегом и получил степень в области науки о спорте и физических упражнениях в Университете Суонси.

Поскольку его протез не был разработан для активного образа жизни, ему удалось получить беговые лезвия из углеродного волокна от Федерации спорта для людей с ограниченными возможностями Уэльса и впоследствии начал параолимпийскую карьеру. Спортсмен принимал участие в многочисленных международных соревнованиях, выиграв ряд медалей, включая бронзу в Пекине 2007 года и Паралимпиадау в 2008 году.

Кроме того, Джон Макфолл работает врачом — регистратором-травматологом и ортопедом и воспитывает троих детей.

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