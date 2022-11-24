Одноногого космонавта готують до польоту в космос: як він зараз виглядає

Кандидатів відбирали у шести раундах з 22 253 претиндентів

Астронавт із Великої Британії Джон Макфолл, який втратив ногу після аварії на мотоциклі, потрапив у резервний список астронавтів Європейського космічного агентства. Про це повідомляє Politico. До списку кандидатів вперше потрапила людина з інвалідністю. Передбачається, що це допоможе ESA дослідити можливість відправлення пара-астронавта в космос.

Головний список астронавтів Європейське агентство оприлюднило у середу, 23 листопада. П’ятеро з них розпочнуть річну базову підготовку у квітні 2023 року. До основної команди увійшли француженка Софі Аденот, іспанець Пабло Альварес Фернандес, британка Розмарі Куган, бельгієць Рафаель Ліжеуа та швейцарець Марко Зібер.

Генеральний директор ESA, який проводив останню співбесіду, жартуючи зазначив, що головним критерієм було "переконатись, що вони натискають правильні кнопки, а не неправильні".

Відомо, що для проходу у фінал астронавтам потрібно було витримати шість раундів відбору. На початку кількість претендентів складала 22 253 осіб.

До резервного списку астронавтів потрапили 11 осіб. У це число увійшов також одноногий британець Джон Макфолл.

Існує шанс, що один із новачків стане першим європейцем, який висадиться на Місяць, якщо ESA зможе укласти угоду з NASA і отримає місце в одній із місій Artemis, запланованій на початок 2030-х років.

Хто такий Джон Макфолл та як він виглядає

Як повідомляє видання YahooSport, 41-річний Джон Макфолл народився у Фрімлі (місто в районі Суррей-Хіт в графстві Суррей, Велика Британія).

У 2000 році під час відпустки у Таїланді , Макфолл потрапив у серйозну аварію на мотоциклі, яка пошкодила йому коліно та гомілку правої ноги. Зважаючи на серйозність його травми, йому довелося ампутувати ногу вище коліна через три дні після аварії. Він пройшов семитижневу фазу реабілітації в Лондоні.

Протягом наступного року Макфолл зайнявся катанням на гірських велосипедах і скелелазінням, а також почав працювати фітнес-інструктором у своєму місцевому центрі дозвілля.

Після того, як йому встановили протез у 2003 році, він зайнявся бігом і отримав ступінь у галузі науки про спорт і фізичні вправи в Університеті Суонсі.

Оскільки його протез не був розроблений для активного способу життя, йому зрештою вдалося отримати бігові леза з вуглецевого волокна від Федерації спорту для людей з обмеженими можливостями Уельсу та згодом розпочав параолімпійську кар’єру. Спортсмен брав участь у численних міжнародних змаганнях, вигравши низку медалей, у тому числі бронзу в Пекіні 2007 року та Паралімпіадау у 2008 році.

Крім цього, Джон Макфолл працює лікарем — реєстратором-травматологом та ортопедом та виховує трьох дітей.

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