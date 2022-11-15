На поверхні Сонця виявили "газового змія": дивовижне відео

Газовий потік міг бути провісником спалаху на Сонці.

Вчені, які нещодавно виявили давню сонячну систему, зафіксували на поверхні Сонця потік газу, що за формою нагадує змія. Відповідне відео опублікувало Європейське космічне агентство.

Повідомляється, що ролик зняв зонд Solar Orbiter 5 вересня, наближаючись до поверхні зірки. На відео видно, як потік газів "змієм" ковзає сонячною поверхнею.

На думку вчених, потік газів створили холодні атмосферні гази, які опинилися в гарячому навколишньому середовищі під впливом магнітного поля.

Рух речовини було зафіксовано вздовж довгої нитки магнітного поля, що тягнеться від одного боку сонячної поверхні до іншої.

На відео видно, як потік холодного газу рухався поверхнею зірки. Його швидкість у своїй становила близько 170 км/с. Від одного кінця поверхні до іншого газовий "змій" зміг переповзти приблизно за три години.

За словами дослідників, газовий потік виник у галузі сонячної активності, яка через деякий час вибухнула, викинувши в космос мільярди тонн плазми. Вчені припускають, що "змій" міг бути передвісником спалаху на Сонці.

Сонячна речовина від спалаху пройшла над зондом "Паркер". Наразі вчені намагаються провести докладний аналіз спостережень Solar Orbiter та проб, зібраних "Паркером". Це допоможе краще зрозуміти, чи існує зв’язок між газовим потоком та сонячними спалахами.

Раніше повідомлялося, що вчені знайшли "труп" планети, схожої на Землю. Також ми писали, що під час дослідження космосу було виявлено незвичайну тверду зірку без атмосфери.