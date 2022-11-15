На поверхности Солнца обнаружили "газового змея": удивительное видео

Газовый поток мог быть предвестником вспышки на Солнце.

Ученые, которые недавно обнаружили древнюю солнечную систему, зафиксировали на поверхности Солнца поток газа, по форме напоминающий змея. Соответствующее видео опубликовало Европейское космическое агентство.

Сообщается, что ролик снял зонд Solar Orbiter 5 сентября при приближении к поверхности звезды. На видео видно, как поток газов "змеем" скользит по солнечной поверхности.

По мнению ученых, поток газов создали холодные атмосферными газы, оказавшиеся в более горячей окружающей среде под влиянием магнитного поля.

Движение вещества было зафиксировано вдоль длинной нити магнитного поля, которая простирается от одной стороны солнечной поверхности к другой.

На видео видно, как поток холодного газа двигался по поверхности звезды. Его скорость при этом составляла около 170 км/с. От одного конца поверхности к другому газовый "змей" смог переползти примерно за три часа.

По словам исследователей, газовый поток возник в области солнечной активности, которая через некоторое время взорвалась, выбросив в космос миллиарды тонн плазмы. Ученые предполагают, что "змей" мог быть предвестником вспышки на Солнце.

Солнечное вещество от вспышки прошло над зондом "Паркер". Сейчас ученые пытаются составить подробный анализ наблюдений Solar Orbiter и проб, собранных "Паркером". Это поможет лучше понять, есть ли связь между газовым потоком и солнечными вспышками.

Ранее сообщалось, что ученые нашли "труп" планеты, похожей на Землю. Также мы писали, что во время исследования космоса была обнаружена необычная твердая звезда без атмосферы.