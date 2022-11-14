Ученые обнаружили древнюю солнечную систему, которая совсем не похожа на нашу

Вокруг нашли куски планет, которые содержали редкий в то время калий и литий.

Астрономы, которых недавно удивила находка необычной твердой звезды, обнаружили признаки существования древней солнечной системы, существенно отличающейся от привычного нам космического дома. Исследование было опубликовано в научном журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Исследователи заметили остатки горячего ядра мертвой звезды "белого карлика", напоминающего Солнце. Находка была окружена обломками разбитых планет. Остатки звезды нашли примерно в 90 световых годах от нас. Ученые также установили возраст звезды около 10 миллиардов лет.

В публикации говорится, что обнаруженная солнечная система совсем не похожа на нашу. В ней очень много таких элементов, как литий и калий, которых нет ни у одной планеты нашей Солнечной системы. Как она могла обогатиться такими редкими на то время материалами, и почему она настолько отличается от привычного нам планетного пространства – остается тайной, заметила Mashable Эббигейл Элмс, докторант Университета Уорика.

Подробно изучив находку, исследователи пришли к выводу, что "белый карлик" (WDJ2147-4035) и существовавшая вокруг него солнечная система сформировались и погибли раньше, чем появились Солнце и Земля. Также Элмс отметила, что куски бывших планет вокруг звезды — это самые древние планетезимали, которые когда-либо были обнаружены в нашей галактике.

Ранее сообщалось, что в NASA выяснили происхождение самой быстрой планеты в Солнечной системе.

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