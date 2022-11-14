Укр

Ученые обнаружили древнюю солнечную систему, которая совсем не похожа на нашу

Автор
Инна Сватенко
Дата публикации
Читати українською
Автор
1211
Ученые обнаружили древнюю солнечную систему Новость обновлена 14 ноября 2022, 16:31
Ученые обнаружили древнюю солнечную систему

Вокруг нашли куски планет, которые содержали редкий в то время калий и литий.

Астрономы, которых недавно удивила находка необычной твердой звезды, обнаружили признаки существования древней солнечной системы, существенно отличающейся от привычного нам космического дома. Исследование было опубликовано в научном журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Исследователи заметили остатки горячего ядра мертвой звезды "белого карлика", напоминающего Солнце. Находка была окружена обломками разбитых планет. Остатки звезды нашли примерно в 90 световых годах от нас. Ученые также установили возраст звезды около 10 миллиардов лет.

В публикации говорится, что обнаруженная солнечная система совсем не похожа на нашу. В ней очень много таких элементов, как литий и калий, которых нет ни у одной планеты нашей Солнечной системы. Как она могла обогатиться такими редкими на то время материалами, и почему она настолько отличается от привычного нам планетного пространства – остается тайной, заметила Mashable Эббигейл Элмс, докторант Университета Уорика.

Подробно изучив находку, исследователи пришли к выводу, что "белый карлик" (WDJ2147-4035) и существовавшая вокруг него солнечная система сформировались и погибли раньше, чем появились Солнце и Земля. Также Элмс отметила, что куски бывших планет вокруг звезды — это самые древние планетезимали, которые когда-либо были обнаружены в нашей галактике.

Ранее сообщалось, что в NASA выяснили происхождение самой быстрой планеты в Солнечной системе.

Также мы писали о том, что в США запустили в космос ракету-носитель "Антарес" с украинскими комплектующими.

Теги:
#Космос #Звезда #Солнечная система #Планеты #Белый карлик