Вчені виявили загадкову стародавню сонячну систему: що з нею не так

Довкола знайшли шматки планет, які містили рідкісний на той час калій і літій.

Астрономи, яких нещодавно здивувала знахідка незвичайної твердої зірки, виявили ознаки існування стародавньої сонячної системи, яка істотно відрізняється від звичного нам космічного простору. Дослідження було опубліковане цього тижня в науковому журналі Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Дослідники помітили білого карлика WDJ2147-4035 — зірку, яка вже спалила весь свій водень, що світиться завдяки своїй тепловій енергії і поступово охолоджується. Знахідка оточена розбитими шматками планет. Цей білий карлик знаходиться приблизно за 90 світлових років від нас. Вчені також встановили його вік, який становить близько 10 мільярдів років.

Вчені говорять, що виявлена сонячна система зовсім не схожа на нашу. Річ утім, що в ній аномально багато таких елементів, як літій і калій. При цьому як вона могла збагатитися цими, на той час (10 млрд років тому) рідкісними матеріалами, та чому вона настільки відрізняється — залишається повною таємницею, зауважила Еббігейл Елмс, докторант Університету Уоріка (англ. The University of Warwick, Велика Британія).

Детально вивчивши знахідку дослідники прийшли до висновку, що білий карлик і система, що існувала навколо нього, сформувалися і загинули раніше, ніж з'явилися наші Сонце і Земля. Також Елмс зазначила, що шматки колишніх планет навколо зірки — це найдавніші планетезималі, які коли-небудь були виявлені в нашій галактиці.

Раніше повідомлялося, що у NASA з’ясували походження найшвидшої планети у Сонячній системі.

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