Незвичайна тверда зірка здивувала вчених: подробиці

Зірка не має атмосфери, але має тверду кору

Надщільні нейтронні зірки з сильним магнітним полем, які ще називаються магнетарами, можуть бути покриті твердою оболонкою та не мати атмосфери.

Як пишуть "cikavosti", такого висновку дійшла група вчених з Каліфорнійського університету в ході спостережень за зіркою 4U 0142+61. Результати їх роботи описані в журналі Science.

Зазначена зірка розташована в сузір’ї Кассіопеї за 13 тисяч світлових років від Землі і належить до категорії магнетарів, які є дуже щільними залишками ядер давно загиблих зірок. Вони відрізняються від інших нейтронних зірок тим, що мають сильне магнітне поле та випромінюють яскраве рентгенівське випромінювання.

У своїй роботі вчені використали дані супутника Imaging X-ray Polarimetry Explorer (IXPE) про поляризоване світло цього магнетара.

Аналіз напрямку руху хвиль світла (поляризації) показав, що рентгенівське випромінювання не відчуває впливу атмосфери. Вчені пояснюють, що якби зірка мала газову оболонку, то більше хвиль рухалося б в одному напрямку.

Також вони повідомили, що кут поляризації для частинки світла з більш високими та низькими енергіями змінюється рівно на 90°, що можливо лише в умовах, якщо зірка має тверду кору із зовнішньою магнітосферою.

Наявність такої кори вчені можуть пояснити лише впливом надпотужного магнітного поля, якого немає на зірках інших класів.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що новий телескоп NASA продовжує допомагати вивчати вченим космос. Одним із його останніх фото є незвичайна та лякаюча "примарна рука".