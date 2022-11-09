Необычная твердая звезда удивила учёных: подробности

У звезды нет атмосферы, но есть твердая кора

Сверхплотные нейтронные звезды с сильным магнитным полем, которые еще называются магнетарами, могут быть покрыты твердой оболочкой и не иметь атмосферы.

Как пишут "cikavosti", к такому выводу пришла группа ученых из Калифорнийского университета в ходе наблюдений за звездой 4U 0142+61. Результаты их работы описаны в журнале Science.

Указанная звезда расположена в созвездии Кассиопеи за 13 тысяч световых лет от Земли и относится к категории магнетаров, которые представляют собой очень плотные остатки ядер давно погибших звезд. Они отличаются от других нейтронных звезд тем, что имеют сильное магнитное поле и излучают яркое рентгеновское излучение.

В своей работе ученые использовали данные спутника Imaging X-ray Polarimetry Explorer (IXPE) о поляризованном свете этого магнетара.

Анализ направления движения волн света (поляризации) показал, что рентгеновское излучение не ощущает влияния атмосферы. Ученые объясняют, что если бы звезда имела газовую оболочку, то большее количество волн двигалось бы в одном направлении.

Также они сообщили, что угол поляризации для частицы света с более высокими и низкими энергиями изменяется ровно на 90°, что возможно лишь в условиях, если у звезды есть твердая кора со внешней магнитосферой.

Наличие такой коры ученые могут объяснить лишь воздействием сверхмощного магнитного поля, которого нет на звездах других классов.

Напомним, ранее мы писали о том, что новый телескоп NASA продолжает помогать изучать ученым космос. Одним из его последних фото является необычная и пугающая "призрачная рука".