Вчені виявили, що космос "прошитий" загадковими гігантськими нитками: як вони виглядають (фото)

Космічні нитки мають довжину близько 650 тис. світлових років

Глибокий космос таїть у собі безліч загадок, проте з кожним днем вчені все ближче до того, щоби розгадати деякі з них.

Як пише видання Space, астрономи виявили далеких родичів величезних магнітних ниток, що звисають у центрі Чумацького Шляху, і це відкриття допоможе вченим пояснити походження даних загадкових структур.

У нашій галактиці вони розташовані прямо в її центрі, звисаючи довкола гігантської чорної дірки. Вперше дані об’єкти було виявлено ще у 1980-х роках. Зазначається, що з моменту їхнього відкриття вони серйозно спантеличили вчених. Однак, нещодавно фахівцям вдалося знайти ще близько 1000 подібних ниток уже у далекій галактиці, що дало новий ключ до розгадки.

Нововідкрита населення ниток, розташована в концентрованому скупченні тисяч галактик, що знаходяться приблизно в 1 мільярді світлових років від Землі. Зазначається, що знахідки хоч і нагадують ті, що знаходяться довкола чорної дірки в центрі нашої галактики, але мають деякі ключові відмінності.

Зокрема, нитки у цьому скупченні галактик набагато більше, ніж у Чумацькому Шляху, у 100–10 000 разів довші. Довжина деяких із них досягає 200 парсеків, що становить близько 650 000 світлових років. Однак незважаючи на їх більший розмір, нитки в скупченні галактик мають те саме довжини до ширини, що і нитки Чумацького Шляху, і обидва набори ниток, мабуть, переносять енергію однаково.

Нитки у скупченні галактик звисають зі струменів чорних дірок. Ближче до струменя чорної діри електрони в нитки більш енергійні, втрачаючи енергію під час руху вниз по ній. Зазначається, що ця тенденція може вказувати на те, що хоча струмені чорних дірок можуть прискорювати електрони до швидкості світла, забезпечуючи частинки для формування цих ниток, якийсь інший невідомий процес викидає частинки по неймовірній довжині ниток.

Зображення довгих магнітних ниток, що стирчать із струменя чорної дірки.

Як вказується в матеріалі, магнітні нитки з’являються парами або групами, іноді навіть складені та розташовані на однаковій відстані один від одного. Порівнявши далекі нитки з тими, що знаходяться в Чумацькому Шляху, фахівці запропонували два можливі пояснення їх походження.

Перше пояснення — нитки можуть бути результатом простої взаємодії між перешкодами, такими як хмари газу або пилу, і галактичними вітрами, які являють собою високошвидкісні зіркові вітри, що виникають з масивних зірок, що знову утворилися, або в результаті впливу надмасивних чорних дірок. Коли ці вітри обвивають хмари газу та пилу, вони створюють кометоподібний хвіст.

Друге можливе пояснення команда фахівців здобула, коли змоделювала турбулентне внутрішньокластерне середовище. Там розвинулися довгі ниткоподібні структури, що вказують на альтернативний механізм створення. Коли радіогалактики рухаються, їх гравітаційні дії обурюють це середовище, створюючи завихрення плазми. Потім навколо цих вихорів обвиваються слабкі магнітні поля, які розтягуються і посилюються зрештою перетворюючись на довгі нитки.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що далеко від нашої планети сталося дивовижне космічне явище.

Також ми повідомляли, що вчені з’ясували, що за нашою галактикою може ховатися ціла система з небесних тіл.