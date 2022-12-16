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Телескоп Вебба відобразив "галактичні діаманти": як вони виглядають (фото)

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
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Знімки зачаровують Новина оновлена 16 грудня 2022, 00:46
Знімки зачаровують. Фото Колаж "Телеграфа"

Вдалося зафіксувати стародавні галактики, про які нічого не було відомо раніше

Потужний космічний телескоп Джеймса Вебба відобразив унікальну перспективу Всесвіту, включаючи небачені раніше галактики, які сяють у космосі, немов алмази. Деякі з них знаходяться на відстані 13,5 мільярда світлових років від нашої планети Земля.

Про виявлення "галактичних діамантів" пише CNN. Повідомляється, що телескоп зробив одне з перших ширококутних зображень Всесвіту середньої глибини, що надає важливу інформацію вченим.

Завдяки новому знімку можна побачити дуже рідкісні давні галактики. Вони сяють на різних відстанях, а частина світла на зображенні пройшла майже 13,5 мільярдів років, щоб досягти нас. Зазначимо, що багато цих далеких галактик завжди вислизали від телескопа Хаббла, а також від наземних апаратів.

Ширококутне зображення космосу James Webb та Hubble
Комбінований знімок космосу, отриманий телескопами James Webb та Hubble. Джерело: NASA, ESA, CSA, A. Pagan (STScI) & R. Jansen (ASU)

На сторінці NASA в Instagram повідомляється, що нові дані допоможуть вченим зрозуміти, як формуються такі зірки, як наше Сонце, а також як випромінювання прилеглих масивних зірок може впливати на розвиток планет.⁣

Додамо, телескоп Джеймса Вебба (James Webb (JWST)) спеціалізується на інфрачервоному і ближньому інфрачервоному світлі, вважається чи не найпотужнішим із колись запущених у космос. Раніше він сфотографував екзопланету з орбіти.

Також "Телеграф" розповідав, що марсохід Perseverance надіслав на Землю рідкісний запис.

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#Космос #Телескоп #Галактика #Телескоп &quot;Джеймс Вебб&quot;