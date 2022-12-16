Телескоп Вебба відобразив "галактичні діаманти": як вони виглядають (фото)

Вдалося зафіксувати стародавні галактики, про які нічого не було відомо раніше

Потужний космічний телескоп Джеймса Вебба відобразив унікальну перспективу Всесвіту, включаючи небачені раніше галактики, які сяють у космосі, немов алмази. Деякі з них знаходяться на відстані 13,5 мільярда світлових років від нашої планети Земля.

Про виявлення "галактичних діамантів" пише CNN. Повідомляється, що телескоп зробив одне з перших ширококутних зображень Всесвіту середньої глибини, що надає важливу інформацію вченим.

Завдяки новому знімку можна побачити дуже рідкісні давні галактики. Вони сяють на різних відстанях, а частина світла на зображенні пройшла майже 13,5 мільярдів років, щоб досягти нас. Зазначимо, що багато цих далеких галактик завжди вислизали від телескопа Хаббла, а також від наземних апаратів.

Комбінований знімок космосу, отриманий телескопами James Webb та Hubble. Джерело: NASA, ESA, CSA, A. Pagan (STScI) & R. Jansen (ASU)

На сторінці NASA в Instagram повідомляється, що нові дані допоможуть вченим зрозуміти, як формуються такі зірки, як наше Сонце, а також як випромінювання прилеглих масивних зірок може впливати на розвиток планет.⁣

Додамо, телескоп Джеймса Вебба (James Webb (JWST)) спеціалізується на інфрачервоному і ближньому інфрачервоному світлі, вважається чи не найпотужнішим із колись запущених у космос. Раніше він сфотографував екзопланету з орбіти.

Також "Телеграф" розповідав, що марсохід Perseverance надіслав на Землю рідкісний запис.