Великий успіх: марсохід Perseverance надіслав на Землю рідкісний запис

Подібний запис є першим в історії

Марсохід Perseverance надіслав на Землю черговий запис, на якому чути, як рухаються порошинки у вихорі. Хоча може здатися, що це зовсім незначна звукова доріжка, але насправді вона може принести користь вченим.

Як повідомляє ScienceNews, завдяки вдалому збігу обставин ровер зміг вперше в історії записати звук марсіанського вихору, що дозволить дослідникам зробити висновки про швидкість вітру та особливості місцевої погоди.

Запис було зроблено на мікрофон, розташований на інструменті SuperCam ще 27 вересня 2021 року, проте оприлюднили його лише 13 грудня 2022 року.

Оскільки мікрофон марсохода вмикається дуже рідко, команда підрахувала, що такі події можуть бути записані лише у 0,5% випадків.

Звукова доріжка уже дозволила зробити деякі припущення про конкретний пиловий вихор. Вважається, що він був близько 118 метрів заввишки й 20 метрів у діаметрі. Сам він переміщався зі швидкістю близько 20 кілометрів на годину, а рух порошин усередині його "стінок" відбувався зі швидкістю не менше 40 кілометрів на годину.

Нагадаємо, ровер Perseverance напередодні побував у кратері Езеро, де давня річка впадала в озеро, і виявив там велику кількість органіки. Тепер же вчені готують дуже складну місію, яка має повернути отримані зразки на Землю і нарешті дати відповідь на питання про те, чи було там колись життя.