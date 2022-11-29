На Марсі були умови для виникнення життя: нове дослідження дало відповідь на важливе питання

Вчені вважають, що парникові гази на Марсі не давали воді замерзнути

Астробіологи отримали нові дані від марсохода Curiosity, які дозволили дійти висновку, що в минулому Марс не просто був покритий водою, але й міг зберігати її в рідкому вигляді протягом мільйонів років.

Як йдеться в повідомленні NASA, вчені вивчили співвідношення дейтерію до водню в атмосфері Червоної планети та зробили висновок, що парникові гази могли зберегти воду в рідкому вигляді й не дати їй замерзнути через слабку потужність тодішнього Сонця.

Зазначається, що дискусії про клімат Марса тривають уже довгий час. З одного боку існує безліч свідчень того, що в проміжок часу близько 3,5-2,5 млрд років тому на планеті існувала усталена гідросфера, проте з іншого боку відомо, що тоді Сонце світило на 30% слабше. Тому щоразу порушувалося питання про те, чи не замерзали місцеві океани.

Суть нового дослідження полягала у тому, щоб встановити співвідношення звичайних атомів водню і дейтерію, тобто стабільних ізотопів водню. Оскільки дейтерій важчий за звичайний водень, то й вибити його з атмосфери сонячним вітрам було набагато складніше.

Curiosity виміряв співвідношення цих атомів у нинішній атмосфері, а також у пробах глини, утворених понад 3 мільярди років тому, що дозволило оцінити обсяги втраченої води.

Після цього вчені склали нову модель марсіанської атмосфери та повідомили, що потужні парникові гази були цілком здатними розігріти Марс достатньо, щоб протягом мільйонів років забезпечувати стабільний клімат. Це дозволило забезпечити умови для хімічної еволюції — етапу, який передує появі життя.

Стародавній Марс у виставі художника

Як повідомлялося раніше, пошуки залишків живих організмів на Марсі є завданням іншого велосипеда NASA під назвою Perseverance. Напередодні він побував у кратері Езеро, де давня річка впадала в озеро, і виявив там велику кількість органіки. Тепер же вчені готують дуже складну місію, яка має повернути отримані зразки на Землю і нарешті дати відповідь на питання про те, чи було там колись життя.