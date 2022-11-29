Укр

На Марсе были условия для возникновения жизни: новое исследование дало ответ на важный вопрос

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Селфи ровера Curiosity на Марсе
Селфи ровера Curiosity на Марсе. Фото nasa.gov

Ученые считают, что парниковые газы на Марсе не давали воде замерзнуть

Астробиологи получили новые данные от марсохода Curiosity, которые позволили прийти к выводу, что в далеком прошлом Марс не просто был покрыт водой, но и мог сохранять ее в жидком виде на протяжении миллионов лет.

Как говорится в сообщении NASA, ученые изучили соотношение дейтерия к водороду в атмосфере Красной планеты и заключили, что парниковые газы могли сохранить воду в жидком виде и не дать ей замерзнуть из-за слабой мощности тогдашнего Солнца.

Отмечается, что дискуссии о климате Марса длятся уже долгое время. С одной стороны существует множество свидетельств того, что в промежуток времени около 3,5-2,5 млрд лет назад на планете существовала устоявшаяся гидросфера, однако с другой стороны известно, что в то время Солнце светило на 30% слабее. Поэтому раз за разом поднимался вопрос о том, не замерзали ли местные океаны.

Суть нового исследования сводилась к тому, чтобы установить соотношение обычных атомов водорода и дейтерия, то есть стабильных изотопов водорода. Поскольку дейтерий тяжелее обычного водорода, то и выбить его из атмосферы солнечным ветрам было намного сложнее.

Curiosity измерил соотношение этих атомов в нынешней атмосфере, а также в пробах глины, образованных более 3 миллиардов лет назад, что позволило оценить объемы потерянной воды.

После этого ученые составили новую модель марсианской атмосферы и сообщили, что мощные парниковые газы были вполне способными разогреть Марс достаточно, чтобы в течение миллионов лет обеспечивать стабильный климат. Это могло позволить обеспечить условия для химической эволюции — этапа, который предшествует появлению жизни.

Древний Марс в представлении художника

Как сообщалось ранее, поиски остатков живых организмов на Марсе являются заданием другого ровера NASA под названием Perseverance. Накануне он побывал в кратере Эзеро, где древняя река впадала в озеро, и обнаружил там большое количество органики. Теперь же ученые готовят очень сложную миссию, которая должна вернуть полученные образцы на Землю и наконец дать ответ на вопрос о том, была ли там когда-либо жизнь.

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