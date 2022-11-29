На Марсе были условия для возникновения жизни: новое исследование дало ответ на важный вопрос

Ученые считают, что парниковые газы на Марсе не давали воде замерзнуть

Астробиологи получили новые данные от марсохода Curiosity, которые позволили прийти к выводу, что в далеком прошлом Марс не просто был покрыт водой, но и мог сохранять ее в жидком виде на протяжении миллионов лет.

Как говорится в сообщении NASA, ученые изучили соотношение дейтерия к водороду в атмосфере Красной планеты и заключили, что парниковые газы могли сохранить воду в жидком виде и не дать ей замерзнуть из-за слабой мощности тогдашнего Солнца.

Отмечается, что дискуссии о климате Марса длятся уже долгое время. С одной стороны существует множество свидетельств того, что в промежуток времени около 3,5-2,5 млрд лет назад на планете существовала устоявшаяся гидросфера, однако с другой стороны известно, что в то время Солнце светило на 30% слабее. Поэтому раз за разом поднимался вопрос о том, не замерзали ли местные океаны.

Суть нового исследования сводилась к тому, чтобы установить соотношение обычных атомов водорода и дейтерия, то есть стабильных изотопов водорода. Поскольку дейтерий тяжелее обычного водорода, то и выбить его из атмосферы солнечным ветрам было намного сложнее.

Curiosity измерил соотношение этих атомов в нынешней атмосфере, а также в пробах глины, образованных более 3 миллиардов лет назад, что позволило оценить объемы потерянной воды.

После этого ученые составили новую модель марсианской атмосферы и сообщили, что мощные парниковые газы были вполне способными разогреть Марс достаточно, чтобы в течение миллионов лет обеспечивать стабильный климат. Это могло позволить обеспечить условия для химической эволюции — этапа, который предшествует появлению жизни.

Древний Марс в представлении художника

Как сообщалось ранее, поиски остатков живых организмов на Марсе являются заданием другого ровера NASA под названием Perseverance. Накануне он побывал в кратере Эзеро, где древняя река впадала в озеро, и обнаружил там большое количество органики. Теперь же ученые готовят очень сложную миссию, которая должна вернуть полученные образцы на Землю и наконец дать ответ на вопрос о том, была ли там когда-либо жизнь.