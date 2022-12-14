Большая удача: марсоход Perseverance прислал на Землю редкую запись

Подобная запись является первой в истории

Марсоход Perseverance прислал на Землю очередную запись, на которой слышно, как движутся пылинки в вихре. Хоть может показаться, что это совсем незначительная звуковая дорожка, но на самом деле она может принести пользу ученым.

Как сообщает ScienceNews, благодаря удачному стечению обстоятельств ровер смог впервые в истории записать звук марсианского вихря, что позволит исследователям сделать выводы о скорости ветра и особенностях местной погоды.

Запись была сделана на микрофон, расположенный на инструменте SuperCam еще 27 сентября 2021 года, однако обнародовали ее лишь 13 декабря 2022 года.

Поскольку микрофон марсохода включается очень редко, команда подсчитала, что такие события могут быть записаны лишь в 0,5% случаев.

Звуковая дорожка уже позволила сделать некоторые предположения о конкретном пылевом вихре. Считается, что он был около 118 метров в высоту и 20 метров в диаметре. Сам он перемещался со скоростью около 20 километров в час, а движение пылинок внутри его границ происходило со скоростью не менее 40 километров в час.

Напомним, ровер Perseverance накануне побывал в кратере Эзеро, где древняя река впадала в озеро, и обнаружил там большое количество органики. Теперь же ученые готовят очень сложную миссию, которая должна вернуть полученные образцы на Землю и наконец дать ответ на вопрос о том, была ли там когда-либо жизнь.