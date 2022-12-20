Ученые нашли сразу две новые “Земли” в одной системе: подробности

На этих планетах может быть вода

Наша вселенная полна загадок. Недавно ученые обнаружили сбой в поведении звезд, а теперь исследователи заявили о том, что в космосе могут быть две планет, очень похожие на Землю.

Об этом сообщает Yyahoo news.

Астрономы нашли в космосе две планеты, которы по своей массе схожи с Землей. Расположены они в "обитаемой зоне" рядом с соседней звездой GJ 1002. Планеты-клоны Земли вращаются вокруг этого красного карлика, который находится менее чем в 16 световых годах от Солнечной системы.

Красные карлики — это наиболее распространенный тип холодных звезд в Млечном Пути. Масса звезды GJ 1002 составляет 1/8 от массы Солнца, что характеризует ее как холодную и слабую звезду.

Исследователь Канарского института астрофизики на Канарских островах Алехандро Суарес Маскарен заявил, что природа показывает нам то, что планеты по типу нашей Земли встречаются в космосе довольно часто.

"С этими двумя мы теперь знаем семь планет в нашей системе, расположенных очень близко к Солнцу", — сказал он.

Обе планеты находятся в обитаемой зоне своей звезды, где температура находится на уровне, при котором может существовать жидкая вода. Планете GJ 1002b требуется немногим более 10 дней, чтобы совершить полный оборот вокруг звезды, в то время как GJ 1002c требуется чуть больше 21 дня.

Исследователи считают, что можно определить состав их атмосфер, в том числе наличие кислорода.

А близость звезды-карлика к нашей Солнечной системе означает, что атмосферы двух планет, особенно GJ 1002c, могут быть проанализированы либо на основе их отраженного света, либо на основе их теплового излучения.

Открытие было сделано благодаря сотрудничеству между командами двух спектрографов для охоты за планетами, Espresso и Carmenes. GJ 1002 наблюдался Carmenes в период с 2017 по 2019 год и Espresso в период с 2019 по 2021 год. Только с помощью двух инструментов вместе можно было измерить свет от планеты.

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