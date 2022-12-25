Дом в космосе по доступной цене: ученые представили концепт жилья на астероиде

Для строительства поселений подойдет не каждый астероид

Группа американских ученых решила отвлечься от "серьезных проектов" и в свободное время придумала способ использования астероидов для строительства космических поселений.

Как говорится в материале Space.com, исследование является чисто теоретическим, однако что важно, оно не нарушает никаких законов физики и при развитии нужных технологий может быть воплощено в жизнь.

"Этот проект начинался как способ для физиков и инженеров выпустить пар, на время отвлечься от мирских забот и представить себе что-то безумное", — отметил ведущий автор исследования Питер Миклавчич из Университета Рочестера.

Суть проекта заключается в том, чтобы использовать обломки астероида, который изначально имел в диаметре не менее 300 метров, для строительства среды обитания, сопоставимой по площади с Манхеттеном (57 квадратных километров).

Оригинальная концепция была придумана физиком Джерардом О'Нилом еще в 1972 году, она представляла собой два цилиндра, которые вращаются в противоположных направлениях, чем уравновешивают общую конструкцию.

Стенки этих цилиндров, в доработанном представлении ученых, должны быть сетчатым "мешком" из углеродных нановолокон, которые будут удерживать внутри обломки астероида. Из-за вращения обломки будут пытаться вырваться наружу, чем расширят стенки мешка и предадут ему стабильности, а мелкий щебень будет удерживаться внутри цилиндра при помощи искусственной гравитации.

Проект космического города

В настоящее время строительство подобной конструкции будет неоправданно дорогим, однако в будущем подобные города могут значительно сэкономить средства и дать возможность жить в космосе не только миллиардерам, но и обычным людям.

Как сообщалось ранее, астрономы нашли в космосе две планеты, которые по своей массе схожи с Землей и к тому же находящиеся в "обитаемой зоне".