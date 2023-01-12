Транспортировка кислорода на Луне и гидросамолет для Титана: NASA выделит деньги на изучение космоса

Один из проектов поможет сэкономить время на изучение космоса

На освоение солнечной системы выделено 175 тысяч долларов. NASA профинансировало 14 проектов, в рамках которых будет исследован дальний космос, сообщает Engadget.

Изюминкой проекта может стать гидросамолет TitanAir, который может летать через азотно-метановую атмосферу Титана, спутника Сатурна, и плавать по его океанам. "Летающая лодка" будет собирать метан и сложный органический материал для изучения, всасывая их через пористую переднюю кромку. Создатель гидроплана — Куинн Морли из Planet Enterprises.

А, к примеру, проект Артура Давояна из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе может ускорить полеты к внешнему краю Солнечной системы и даже в межзвездное пространство. Согласно его конструкции, космический корабль будет двигаться, производя "луч гранул" из микроскопических частиц, которые двигаются со скоростью 120 км/с при помощи лазерных взрывов. Такой способ передвижения поможет, вероятно, ускорить процесс исследования космоса.

Чтобы обнаружить низкочастотные радиоизлучения Вселенной и магнитные поля экзопланет Мэри Кнапп из Массачусетского технологического института предложила проект обсерватории глубокого космоса. Также были разработаны строительные блоки среды обитания, благодаря которым можно сэкономить время миссий на Марсе. Автор идеи — Конгруи Джин из Университета штата Небраска в Линкольне. Чтобы транспортировать кислород между базами на Луне Питер Каррери из Lunar Resources разработал специальные трубопроводы.

Все эти инициативы находятся на ранней стадии и нет гарантий, что приведут к реальным испытаниям, а уж тем более к миссиям. Но это вполне ясно демонстрирует планы NASA.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в космос отправился первый украинский частный спутник. Его запустила компания SpaceX.