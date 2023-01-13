Над США заметили почти 200 НЛО - Пентагон официально раскрыл информацию

Неизвестные летающие объекты показали необычные характеристики полета

В небе над США зафиксировали почти две сотни неопознанных летающих объектов за прошедший 2022 год. Экспертам еще предстоит выяснить их происхождение и характеристики, сказано в отчете Американского Минобороны, который опубликован на сайте Пентагона.

Так, в 2022 году в небе над Америкой было зафиксировано 510 воздушных объектов. Из них удалось распознать и идентифицировать только 366. Чаще всего это были беспилотники, птицы, воздушные шары и даже пластиковые пакеты. Еще 171 летающий объект распознать не удалось. В отчете сказано, что эти НЛО продемонстрировали необычные характеристики.

"Некоторые из неопознанных объектов, вероятно, продемонстрировали необычные летные характеристики или эксплуатационные возможности и требуют дальнейшего анализа", – говорится в сообщении.

Информацию об НЛО собирали агентства разведывательного сообщества и органы военной разведки США. Также этим занималось Федеральное управление гражданской авиации, Национальное управление океанографии и атмосферы, Министерство энергетики и NASA.

Ранее "Телеграф" рассказыавал о том, являются ли НЛО пришельцами. В США дали ошеломительный ответ.