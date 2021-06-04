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Являются ли НЛО пришельцами? В США раскрыли детали из отчета разведки страны

Являются ли НЛО пришельцами? В США раскрыли детали из отчета разведки страны
Обновлено 16:45 Сегодня Телеграф

Разведка США продолжает изучать НЛО и в одном из последних отчетов указала, что не нашла доказательств того, что неопознанные воздушные феномены - это действительно внеземные космические корабли. Впрочем, опровергнуть эту версию американцы также не смогли. 

Об этом пишет New York Times со ссылкой на источники в правительстве США, которым известны подробности отчета для Конгресса. 

Сообщается, что большинство из 120 НЛО, которые заметили с начала 2000-х, не связаны с какими-либо правительственными технологиями. Но что это было, разведчики не знают, поэтому правительство не может окончательно отвергнуть теории о внеземном происхождении НЛО.

Так, больше всего разведку США волнует тот факт, как такие объекты ускоряются, резко меняют направление и погружаются в воду. И они уже доказали, что это были отнюдь не  метеорологические зонды или другая подобная техника.

СМИ пишет, что окончательный отчет будет иметь засекреченное приложение. И хоть в нем якобы нет ничего такого, сам факт его существования станет причиной для дальнейших спекуляций. Дескать, у правительства США якобы есть данные об инопланетных посетителях на Земле.

Напомним, жители северо-западной части США наблюдали в небе завораживающую картину: множество ярких болидов на огромной скорости пронизывали ночное небо.

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Елена Волкова
Автор: Елена Волкова
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США, НЛО, Разведка, Пришельцы.
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